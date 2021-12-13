Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi bugün saat 16:00'da belli olacak.
Avrupa futbolunda kura günü… Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde kuralar çekilecek. Avrupa’da yoluna devam eden iki temsilcimizden olan Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi saat 16.00’da belli olacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. tamamladığı için UEFA Konferans Ligi’nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri:
- Maccabi Tel Aviv (İsrail)
- Partizan (Sırbistan)
- Bodo/Glimt (Norveç)
- Randers (Danimarka)
- Slavia Prag (Çekya)
- PAOK (Yunanistan)
- Karabağ (Azerbaycan)
- Vitesse (Hollanda) / Tottenham (İngiltere)
Play-off turu maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak.