Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi bugün saat 16:00'da belli olacak.

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Avrupa futbolunda kura günü… Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde kuralar çekilecek. Avrupa’da yoluna devam eden iki temsilcimizden olan Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi saat 16.00’da belli olacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. tamamladığı için UEFA Konferans Ligi’nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri:

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Vitesse (Hollanda) / Tottenham (İngiltere)

Play-off turu maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak.