Fenerbahçe’nin yeni transferi Tiago Çukur İstanbul’a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi milli futbolcu Tiago Çukur akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kulübü Watford ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalayacak.

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Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Watford’da olan Tiago Çukur’u İstanbul’a getirdi. 19 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, ”Fenerbahçemizin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. Genç oyuncuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı” ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 1 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon İngiltere 2. Lig ekiplerinden Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyen Tiago Cukur, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol kaydedebildi. Tiago Cukur, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Konferans Ligi'nde Litvanya ile 14 Haziran'da oynadığı karşılaşmada son 6 dakika oyuna girmişti.

Feyenoord altyapısında yetişen Tiago Cukur, 2016 yılında AZ Alkmaar altyapısına geçmişti. AZ Alkmaar'da as takıma çıkmayı başaramayan Tiago Cukur, Temmuz 2020'de kulüpsüz kalmış ve 2021 yılının Ocak ayında Watford'a imza atmıştı. Watford U23 takımının kadrosunda yer alan Tiago Cukur, Doncaster Rovers'a kiralanmıştı.