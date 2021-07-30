Fenerbahçe’ye forvet müjdesi Selahattin Baki’den

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transfer planları hakkında SÖZCÜ'ye konuştu. 2-2 sona eren PEC Zwolle maçı sonrası muhabirimiz İrfan Yirmibeş'in sorularını yanıtlayan Baki, takım harcama limiti sorunlarının olduğunu doğruladı.

Selahattin Baki, transfer için limitte yer açmaları gerektiğini bunu da yapacaklarını vurgulayarak, “Transferde en doğru kararı vermek zorundayız. Nokta atışı transferler yapmak istiyoruz. Bu nedenle transferde çok dikkatli davranıyoruz” diye konuştu.

Sadece gazetecilerin değil taraftarların da aklında merakla beklenen santrfor transferi vardı. Baki, Atatürk Olimpiyat Stadı çıkışında yanına gelen bir taraftarın, “Forvet alınacak mı?” sorusuna ise “Biraz bekleyelim; alacağız” yanıtını verdi.

O İSİM MURIQI

Selahattin Baki'nin “Biraz bekleyelim” dediği ismin Vedat Muriqi olduğu ifade ediliyor. Lazio'da Immobile ve Caicedo'nun arkasında kalan Kosovalı golcü için son karar bekleniyor. İtalyan ekibinin verdiği izinle üç gün dinlenecek Muriqi de soluğu İstanbul'da aldı. Kosovalı, kısa tatilini İstanbul'da geçirecek.