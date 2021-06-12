Finlandiya Danimarka’yı yendi! Tek şutla üç puan

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu ilk maçında Finlandiya, Danimarka’yı 1-0 mağlup etti. Christian Eriksen’in kalbinin durması nedeniyle uzun bir süre duran, önce ertelenen, ardından kaldığı yerden devam etmesine karar verilen maçta Finlandiya’nın golünü Pohjanpalo kaydetti. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Finlandiya, böylece ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

Danimarka’nın üstünlüğü ile geçen maçın 43. dakikasında Christian Eriksen, bir anda yere yığıldı. Sağlık görevlilerin hemen müdahalede bulunduğu ve kalp masajı yaptığı yıldız futbolcu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Maç önce askıya alındı. Ardından iki takım futbolcularının talepleri üzerine kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

PENALTI KAÇTI

Devam eden maç yine Danimarka’nın gol bulma çabasıyla geçerken, Finlandiya hiç beklenmedik bir anda golü buldu. 59. dakikada sahneye çıkan Pohjanpalo, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu golden dört dakika sonra hakem, Danimarka lehine penaltı çaldı. Beraberlik golüne çok yaklaşan Danimarka, bu fırsatı kullanamadı. Penaltıda topun başına geçen Hojbjerg’in vuruşunu Finlandiya kalecisi Hradecky’ye takıldı.

Penaltının kurtarılması ile iyice morallenen Finlandiya savunması, iyice kapandı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Finlandiya’nın üstünlüğü ile sona erdi. Danimarka’nın toplam 22 şut çektiği, bir de penaltı kaçırdığı maçta Finlandiya, 90 dakika boyunca kaleye çektiği tek şutla üç puana uzanmayı başardı.