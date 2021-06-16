Finlandiya’yı deviren Rusya yıllar sonra ilki başardı: 1-0 | EURO 2020 B Grubu

EURO 2020 B Grubu’ndaki ikinci maçta Rusya ve Finlandiya karşı karşıya geldi.

İlk yarının uzatma anlarında Aleksey Miranchuk’un attığı golle 1-0 kazanan Rusya, bir üst tura yükselme umudunu korumak için çok önemli bir zafere imza atmış oldu. Avrupa Şampiyonası’nda son olarak 2012’de Çekya’yı mağlup eden Rusya, 9 yıl sonra galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Gruptaki ilk maçında Danimarka’yı 1-0 mağlup eden Finlandiya ise, bu avantajını değerlendiremeyerek gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Rusya ilk maçında Belçika’ya 3-0 mağlup olmuştu.

Finlandiya son maçını 21 Haziran’da Belçika ile, Rusya ise aynı gün Danimarka ile oynayacak.