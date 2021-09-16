Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Frankfurt Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleden üç puanla ayrılmanın hesabını yapan Fenerbahçe Avrupa Ligi maçında birçok isimden yararlanamayacak. Frankfurt Fenerbahçe maçı 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk mücadelesine çıkacak Fenerbahçe, Alman takımı Frankfurt’a konuk oluyor. 2006 yılında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Alman ekibi Takahara'nın golleriyle 2-0 öne geçmiş ancak Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk golleri ile mücadele 2-2 sona ermişti.

FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Commerzbank Arena’da oynanacak Frankfurt-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak ve Exxen’den naklen yayınlanacak.

FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Frankfurt: Trapp, Durm, N’Dicka, Hinteregger, Lenz (Da Costa), Sow, Jakic, Hauge, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan (Meyer), Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas (Rossi), Valencia

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun’a da görev veremeyecek.

SAKATLIKLARINI ATLATAN ÜÇ OYUNCU KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak’ın yanı sıra Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira’nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

EINTRACHT FRANKFURT’TA TEKNİK DİREKTÖR CEZALI

Fenerbahçe’nin rakibi Eintracht Frankfurt’un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg’u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner’in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.