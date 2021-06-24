Fransa ve Portekiz el ele Son 16’da: 2-2 | EURO 2020 F Grubu

EURO 2020 F Grubu son maçında Portekiz ve Fransa’nın mücadelesi nefesleri kesti. Gol düellosunun yaşandığı mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Portekiz maçın 31. dakikasında Cristiano Ronaldo’nun golüyle öne geçerken, ilk yarının uzatma anlarında kazanılan penaltı vuruşunu Karim Benzema gole çevirince takımla soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Fransa, 47’de yine Benzema ile 2-1 öne geçti ancak 60’da Cristiano Ronaldo bir kez daha skora dengeyi getiren isim oldu.

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Kalan dakikalarda iki takım da fırsatları değerlendiremeyince Fransa grubu lider tamamladı ve Son 16’da İsviçre ile eşleşti. Üçüncü sırada kalan ancak en iyi üçüncüler arasında yer alarak turlayan Portekiz ise, Belçika ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Fransa’nın gollerini kaydeden Karim Benzema, 5 yıl 258 gün sonra milli takım adına ağları sarstı.