Fransa’da şampiyon Lille! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik damgası…

Fransa’da son haftaya kalan şampiyonluk yarışında Lille ipi göğüsledi ve tarihindeki 4. Ligue 1 zaferini elde etti. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in bu başarıdaki katkısı ülkemizi gururlandırdı.

Son hafta maçında Angers deplasmanına konuk olan Lille, Jonathan David’in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken 45+1’de Burak Yılmaz penaltıdan skoru 2-0’a getirdi. Ev sahibi Angers 90+2’de Angelo Fulgini’nin attığı gole rağmen 2-1 mağlup oldu. Bu skorla Lille puanını 83 yaptı ve Brest’i 2-0 yenen ancak 82 puanda kalan Paris Saint Germain’i geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.

Bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011 yıllarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Lille, 10 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

MİLLİLER DAMGA VURDU

Sezon başında Lille’e transfer olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, ligde oynadığı 27 maçta 16 gol-5 asistlik performansıyla şampiyonluğun bayrak adamlarından biri oldu. Yusuf Yazıcı ise, ligde oynadığı 31 maçta 7 gol-4 asistlik katkı sağladı. Yazıcı ayrıca Avrupa Ligi’ndeki 8 maçta da 7 gol atıp 1 asist yaptı. Milli sağ bek Zeki Çelik ise ligde 28 maçta 3 gol-3 asistle mücadele etti. Lille ayrıca kalesinde gördüğü 23 golle ile bu sezon en az gol yiyen takım oldu.

BURAK YILMAZ: “CANIM ÜLKEME SELAMLARIMI İLETİYORUM”

Şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşan Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı. “Herkese merhaba. Ülkeme çok selamlarımı iletiyorum buradan. Bugün çok gururluyuz. Fransa’da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize ‘Bizim Çocuklar’ dediniz, hep destek oldunuz, dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Biz burada görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun ki mahcup olmadık. Herkese selamlar, saygılar.”

Bu üçlü çok güçlü Lille’yi Fransa Ligue 1 Şampiyonu yapan, sezon boyunca gösterdikleri performans ile de bizleri gururlandıran milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/pFkqBhQVwf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 23, 2021



