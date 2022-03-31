Galatasaray ağır yaralı! Feghouli, Mohamed, Boey…

Milli aradan sonra Süper Lig'e Fatih Karagümrük maçıyla dönecek olan Galatasaray revire döndü. Sarı kırmızılı ekip, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaparken, izin gününde ülkesine giden ve coronaya yakalanan Sacha Boey'in son durumuna ilişkin bilgi verildi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 31’inci haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesislerinde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli’nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed’in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

BOEY KARANTİNADA

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı. İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.