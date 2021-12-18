Galatasaray’ın hasreti Başakşehir karşısında da dinmedi!: 1-1

5 maçtır kazanamayan Galatasaray, ligin en formda takımı Başakşehir karşısında 1 puanı 88. dakikada kurtardı! Sarı-kırmızılı takım, zirvenin 18 puan gerisinde kalırken; Başakşehir 3. sıraya yükseldi. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu ile çıktığı 9. maçta da yenilmedi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray’ın galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Başakşehir’in yenilmezlik serisi de 9 maça yükseldi. Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinin 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan İstanbul ekibi ligde 3. sıraya yükseldi.

Ligin formda takımı olan Başakşehir 20. dakikada Okaka’nın rövaşata golüyle 1-0 öne geçip skoru 88. dakikaya kadar korumayı başardı. Diagne ile ilk yarıda iki net pozisyonu harcayan sarı-kırmızılı takım, maç boyunca rakip kalede istediği baskıyı kuramadı.

Cezası nedeniyle tribünde olan Fatih Terim, 65. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi! Başakşehir ikinci yarıda gol arayan Galatasaray’ın yarı sahada verdiği boşluklarda rakip kaleye gitmek istedi ancak istediği etkili atakları bulamadı.

87. dakikada Galatasaraylı taraftarların beklediği gol geldi. Cicaldau’nun kullandığı kornerde Mostafa topa çok iyi yükselip yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Kariyerinin ilk kafa golünü atan Mısırlı forvet, maçın skorunu 1-1 olarak belirleyen golü kaydetti.

KOCAMAN İLE 8 MAÇTA 6 PUAN, BELÖZOĞLU İLE 9 MAÇTA 23 PUAN

Aykut Kocaman ile sezon başlayan Başakşehir, ligde aldığı Karagümrük yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu’nu getirdi. Kocaman ile 8 maçta 6 puan toplayan Başakşehir, Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesiyle 9 maçta da yenilgi görmedi ve 7 galibiyet aldı.

Belözoğlu 9 maçta sadece 2 beraberlikle 4 puan kaybederken, toplamda 23 puan kazandı.

GALATASARAY’IN SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu maç öncesinde ligde oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray’ın galibiyet hasreti yine dinmedi! Başakşehir karşısında da 3 puana kavuşamayan sarı-kırmızılılar son 6 maçta sadece 4 puana toplayabildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 24 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada yer aldı. Başakşehir ise 29 puanla 3. sıraya yükseldi.

Ligin 18. haftasında Galatasaray, Salı günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise aynı gün sahasında Giresunspor’u konuk edecek.

OKAKA’DAN RÖVAŞATA GOLÜ

20. dakikada Başakşehir sol kanattan geldi. Hasan Ali, Chadli’den aldığı pasın ardından ceza sahası dışından sağ ayağıyla yavaş bir şut çekti. Top kaleye giderken Okaka topu kontrol edip kendisini savunan Marcao’dan kurtulup topu havaya kaldırdı ve rövaşatayla topu filelere gönderdi.

Başakşehir’in 1-0 öne geçtiği golden sonra Galatasaraylı futbolcular, Marcao’ya faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük’e itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

DIAGNE’DEN KÖTÜ VURUŞ

41. dakikada Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Kerem’in çok iyi gördüğü Senegalli forvet, penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyonda topu çok iyi düzeltip şutunu çekti ancak kötü vuruşun ardından top auta gitti!

DIAGNE SAKATLANDI

64. dakikada Mbaye Diagne girdiği ikili mücadelede sakatlandı! Sol bacağından sakatlanan Diagne, yerden kalkamadı ve Galatasaray görevlileri tarafından kollarına girilerek soyunma odasına götürüldü.

65’TE 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN!

Başakşehir’in kilidini açamayan Galatasaray, 65. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi. Oyuna Oğulcan, Ömer, Mostafa ve Halil girerken; çıkan oyuncular Diagne, Feghouli, Yedlin ve Van Aanholt oldu.

HALİL GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray 76. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı çıkan sarı-kırmızılı takımda Halil Dervişoğlu sol kanattan girip ceza sahası dışından kalenin tam karşısından çektiği sert şutta topu direğin üzerinden auta gönderdi!

MOSTAFA BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray’ın aradığı beraberlik golü 88. dakikada geldi. Cicaldau’nun kullandığı köşe vuruşunda Mostafa Mohammed topa çok iyi yükselip vuruşunu yaptı. Direğe de çarpan topa kaleci Muhammed’in müdahalesi çizginin gerisinde olunca Galatasaray 1-1’lik beraberliği yakaladı.

90+5’TE BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Başakşehir, Galatasaray kalesinde gol ararken kendi kalesinde tehlike yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, hızlıca çıktığı kontratakta Halil ile rakip kaleye gitti. Halil’in taşıdığı topta Duarte rakibini ceza sahasında yaptığı faulle yere düşürdü. Duarte pozisyonda sarı kart gördü ve ardından şiddetli tepkisiyle ikinci sarı kartını görüp takımını son dakikada 10 kişi bıraktı.