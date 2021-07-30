Galatasaray bir maçtan fazlasını kaybetti

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi fırsatının kaçması pek çok açıdan büyük bir kayıp olarak gözüküyor. Oynanan kötü futbol, takımın yetersiz gözükmesi, psikolojik faktörler ve ekonomik kayıplar… Cimbom'un yitirdikleri aslında bir maçtan çok daha fazlası…

1- AVRUPA FATİHİ İMAJI SARSILDI

Galatasaray’ın, ‘Avrupa Fatihi' unvanının yerinde yeller esiyor. Sarı-kırmızılılar, son 37 Avrupa kupası maçında 4 galibiyette kaldı. Avrupa Ligi 3. ön eleme turu öncesi takımın durumu umut da vermiyor.

2- MOTİVASYON YERLERDE

Geçen sezon 16 puan fark yiyerek Hollanda ikincisi olan, en önemli golcüsünü satan PSV iki maçta neredeyse kendini sıkmadan Süper Lig'i averajla ikinci bitiren Galatasaray'a 7 gol attı. Taraftar heyecanını kaybetti.

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3- YÖNETİM SEVİNEMEDİ

Mustafa Cengiz sonrası göreve gelen Burak Elmas ve ekibi, yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya, camiada bir kenetlenme sağlamak adına büyük önem veriyordu. Bunun gerçekleşmemesi yönetimi üzdü.

4- DEV GELİRDEN OLDU

Sarı-kırmızılıların, Devler Ligi fırsatını kaybetmesi kulübü ekonomik olarak da kötü etkiledi. Cimbom, kendini gruplara atsa en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacaktı. Alınacak galibiyetlerle bu para artacaktı.