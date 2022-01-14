Galatasaray, Domenec Torrent’e resmi imzayı attırdı

Galatasaray'da Fatih Terim'den teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent resmen oturdu. Sarı-kırmızılılar, Salı günü İstanbul'a gelen İspanyol teknik adamla sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Galatasaray, Fatih Terim’in ayrılı sonrası anlaşmaya vardığı ve antrenmanlara çıkmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent Font ile sözleşme imzaladı. Torrent’in yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki imza töreninde yer aldı.

Torrent imza attıktan sonra duygularını Galatasaray TV mikrofonlarına anlattı. Torrent, “Bu büyük topluluğun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray çok büyük bir takım. Türkiye’nin tek dört yıldızlı ve Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takımında çalışacağım. Bu takımla büyük işler başaracağıma gerçekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray taraftarının takımlarına verdiği büyük destekle bilindiğini ifade ederek , “Galatasaray taraftarları Türkiye’de ve dünyada tanınıyor. Bu takıma büyük fayda sağladıklarını düşünüyorum” dedi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

“Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Domenec Torrent Font getirildi. Galatasaray Futbol A Takımı’nın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sözleşmelerini imzaladı.

14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya’nın Santa Coloma de Farners şehrinde dünyaya gelen Domènec Torrent, ülkesindeki Olot ve Guixols takımlarında 1980-89 yılları arasında top koşturdu.

Antrenörlük kariyerine 1991 yılında doğduğu yerin takımı CE Farners’ta başlayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kulübünü bölgesel ligden altıncı lige taşıdı. 1996 yılında Farners’tan ayrılan Torrent, İspanya’da sırasıyla Cassa, Roses, Palafrugell, Palamos ve Girona takımlarıyla çalıştı.

2007 yılında Girona’dan ayrılan Torrent, Barcelona B’de taktik analist olarak dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola’nın ekibine dahil oldu. Guardiola’nın 2008 yılı mayıs ayında A takımın hocası olmasıyla kendisi de aynı rol ile terfi etti. Pep Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de 11 yılda 24 kupa kazanan ekipte yer aldı.

Domènec Torrent 11 Haziran 2018 yılında, MLS Ligi takımlarından New Yok City ile anlaşarak teknik direktörlüğe geri döndü. Arsenal’a karşı elde ettiğimiz UEFA Kupası zaferindeki rakip oyunculardan olan Patrick Viera’nın yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 31 Temmuz 2020 tarihinde Brezilya’nın köklü ekiplerinden Flamengo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2020-2021 Sezonu’nda takımının başında 26 maça çıkan Torrent, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet istatistiği ortaya koyarak maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu.

Domènec Torrent ve ekibine kulübümüze hoş geldin diyor, kendilerine Galatasaray’da başarılar diliyoruz.”