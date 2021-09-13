Galatasaray’da Fatih Terim’in sitem ettiği kriz çözüldü

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maça sayılı günler kala, Randes maçından önce Teknik Direktör Fatih Terim'in sitem ettiği kriz çözüldü.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray’ın Lazio ile karşı karşıya geleceği maç öncesi stadyum krizi çözüldü. 16 Eylül Perşembe günü TT Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçının TT Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.

Galatasaray böylece, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.

Stadyumu bir süredir bakımda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ndeki PSV ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Saint Johnstone maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, yine UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Randers maçını ise Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde ise Hatayspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk etmişti.

Fatih Terim sitem etmişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randes ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmanın öncesinde TT Stadyumu’nun zeminin hazır olmaması nedeniyle sitem etmişti.

Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen’de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen’de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Biletler satışa çıkıyor

TT Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçının biletleri, 14 Eylül Salı günü satışa sunulacak. Biletler, 14 Eylül Salı günü saat 11:00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba günü saat 11:00'da ise genel satışa sunulacak.

Galatasaray-Lazio maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 1.500 TL

2. Kategori: 1.250 TL

3. Kategori: 1.000 TL

4. Kategori: 1.000 TL

5. Kategori: 750 TL

6. Kategori: 600 TL

7. Kategori: 450 TL

8. Kategori: 350 TL

9. Kategori: 275 TL

10. Kategori: 150 TL

11. Kategori: 125 TL

12. Kategori: 100 TL

Stadyuma giriş şartları açıklandı

Zorlu karşılaşmada corona virüsü tedbirleri uygulanacak.

Konu ile ilgili Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol takımımız UEFA Ligi E Grubu, birinci maçında, 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'de S.S. Lazio takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 14 Eylül Salı günü saat 11:00'da passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

14 Eylül Salı günü saat 11:00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba günü saat 11:00'da genel satışa sunulacaktır.

2020-2021 sezonuna kombinesi olan ve henüz koltuk tanımlamalarını yapmamış taraftarlarımızın maçlara katılımı için, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir.

TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift doz Covid 19 aşısı olmuş kişiler), son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş ve bir doz aşı yaptırmış kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler.

Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecektir. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

Passolig kartlarını pasaport numaraları ile çıkarmış yabancı uyruklu seyircilerin aşı durumları HES uygulamasına Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmemiş ise bilet alımı veya bilet tanımlaması yapamayacaklardır.

Maç günleri maça giriş hakkı olan tüm bilet sahiplerine HES Kodu üzerinden tekrar sorgulama yapılacaktır. Riskli olan veya belirlenmiş kriterlere uymayan kişilerin stadyuma girişleri bloke edilecek olup, bilet sahibine sms ve e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır. Bilet sahibi maç günü biletini gerekli kriterleri sağlayan bir başkasına transfer edebilir.

12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

– 0-12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

– Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı ve HES kodu olması zorunludur.

– Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.

– Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

– Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.

– Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

– Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.

– E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.