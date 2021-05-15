Galatasaray şampi…

PSİKOLOJİK ANALİZ

Galatasaray en büyük motivasyonu bence Sayın Ahmet Nur Çebi'nin “Fatih Hoca tabii ki alkışlayacak” cümlesi oldu. Fatih Terim, bu konuşmayı defalarca video analizlerde göstermiştir oyuncularına. Çünkü derbi maçında hiç görmediğimiz bir motivasyon gördük Galatasaray'da. Bunu takiben aslında şahsen çok da sevdiğim Ahmet Başkan söylemlerine Karagümrük hakkında konuştuğu üzücü kelimelerle devam etti. Halbuki Kartal'ın asıl sorunu kadro derinliğinde. Başka dış etkenlerde değil. Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan bahsetmemiz gerekli. En zor maçları oynadı. Hem psikolojik olarak hem de performans olarak takımın güçlü hale gelmesindeki en büyük etken onun filozofileri idi. Emre Hoca, elektriği en yüksek ilk imtihanda başarılı olamadı.

SWOT ANALİZİ GALATASARAY

Mucizelerde Fatih Terim'in 8 faktöriyeli

En az gol pozisyonu veren ekip

En çok gol pozisyonunu gole dönüştüren ekip

Total İndex puanı birinciliği

SWOT ANALİZİ BEŞİKTAŞ

Larin'in forvette yalnız kalması

Psikolojik çöküntü

Kartal'ın telaşlı hali

Kadro derinliğinin olmaması

SWOT ANALİZİ BEŞİKTAŞ

Valencia'nın mobil forvete dönüşümü

Emre Hoca'nın lig tecrübesi

Szalai'nin defanstaki düşüşü

İrfan Can'ın sakatlığı

MEKANİK ANALİZ

Öncelikle bu analizde yine “Comparisonator Ağırlık Modeli”ni kullandık. Yani biliyorsunuz tüm bir sezon boyunca her hafta o haftanın teknik direktörünü ve oyuncusunu bu model ile belirlemiştik. Tüm oyuncuların topladıkları comparisonator platformu index ağırlıkları “Haftanın Oyuncusu”nu belirlerken, oyuncuların toplamlarından oluşan ağırlıklar da “Teknik Direktör” puanlarını belirlemişti. Bu ağırlıklar aslında pozitif ve negatif aksiyon karşılaştırmalarından gelmekte. Bu kez 3 takımın şanslarını araştırırken “Normalizasyon” dediğimiz bir yöntem denedik. Burada psikolojik faktörlerin ağırlıklarını da hesaba dahil ederek tahminlerde bulunduk.

SON ÜÇ HAFTA TOTAL İNDEX ANALİZİ

Burada ofansif, defansif, paslaşma ve bire bir parametrelerinin tümünün birleşmesinden oluşan lig sıralamalarını son 3 hafta baz alarak aldık. Bu verilere göre G.Saray'ın aldığı sıralama birinci sırada. Yani aşağı yukarı tüm birimlerde alınan yüksek ağırlıklar Şampiyonu işaret etti.

SON ÜÇ HAFTA BİRE BİR ANALİZİ

Bire bir parametrelerinde Beşiktaş'ın tartışmasız üstünlüğü ele geçirdiğini görüyoruz. Siyah-beyazlılar, aslında bu bölümde yeni liderliği aldı. Kadrosu daraldığı için kişisel oyunların öne çıktığını gördük. Bu da negatif bir oluşum yarattı aslında.

SON ÜÇ HAFTA RAKİP İNDEX ANALİZİ

Üç büyüklerin rakipleri arasında en yüksek sıralamada Malatyaspor görünüyor. Malatyaspor'un son üç haftadaki sıralaması 4. sıraya kadar yükseldi. Ama burada yine tecrübe çok önemli bir yerde. Fatih Hoca'nın tecrübesi bu finaller üzerine kurulu. O yüzden burada psikolojik faktör yine Galatasaray'dan yana olacaktır. Galatasaray'ın averaj yapma ihtimali bile mevcut.

Kayserispor'un halen en az bir puan almak zorunda olması burada zorluk derecesini artırıyor. Ama Fenerbahçe burada mekanik olarak galibiyete yakın gözükse de psikolojik olarak bu maçı kaldırmaları da biraz zor gibi. Normalizasyonda ağırlık katsayısı negatifte çok yüksek duruyor. Yani travmadaki Fenerbahçe'nin galibiyet alma şansı düşük görünüyor. Burada da beraberlik olabilir.

Psikolojik faktörlerden en fazla etkilenmesi beklenen takım Beşiktaş. Son iki maçta kaybedilen 6 puanın yanı sıra alternatifsiz kadro. Burada Göztepe tüm diğer rakiplere karşı en aşağı dikeyde bulunan takım hüviyetinde. Yani son 3 haftada neredeyse ligin dibine demir atmış sarı-kırmızılı ekip. Fakat Beşiktaş'ın psikolojik ağırlığı çok daha fazla. Belki de beraberlik bile yaşanabilir.