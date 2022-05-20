Galatasaray sezonu Antalyaspor beraberliği ile bitirdi

Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.Antalyaspor, 45. dakikada Alessano Ndao ile öne geçerken, Galatasaray, bu gole 77. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligi 52 puanla tamamladı. Yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Antalyaspor ise 59 puanla sezonu bitirdi.

GALATASARAY’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray’da son maça göre kadroda bir değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig’de geçen hafta sahasında Adana Demirspor’u 3-2 yendiği maça ilk 11’de başlayan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Taylan Antalyalı’yı ilk 11’de sahaya sürdü.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada atılan uzun pasta ceza sahasına giren Wright'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Pulgar'ın şutu üstten auta gitti.

31. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı ve karambolde kalan topu, Wright topuğu ile kaleye gönderdi. Kaleciye çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sol kanattan kale çizgisine inen Wright'ın arka direğe ortasında Ndao topu ağlara yolladı. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Wright'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutu az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunu Gomis ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu topu Mustafa Muhammed’e aktardı. Bu futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 1-1

84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde Berkan Kutlu'nun kafası az farkla auta gitti.

88. dakikada Van Ananholt'un ceza yayı sağ çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.