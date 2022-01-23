Galatasaray taraftarı, Ömer Bayram’ı hedef aldı!

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta tribünlerden sahaya atılan bir cisim, sarı kırmızılı takımın kaptanı Ömer Bayram'a isabet etti.

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Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçta zaman zaman gerilimli dakikalar yaşanırken 58. dakikada ilginç bir olay meydana geldi.

Marcao’nun Edin Visca’ya yaptığı hamle nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan Galatasaray’ın savunma oyuncusuna sarı kart gösterdi. Marcao’nun faulüne sinirlenen Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, Brezilyalı oyuncusunun üstüne yürürken araya girenler olayı sakinleştirdi.

Tam bu sırada Bakasetas’la konuşmaya giden Galatasaray kaptanı Ömer Bayram acı içinde yerde kaldı. Kafasını tutan Ömer Bayram, sağlık ekipleri tarafından dışarıya alındı. Galatasaray taraftarının sahaya attığı bir cisim nedeniyle yaralanan Ömer Bayram’ın tedavisi saha dışında yapıldı ve oyuna devam etti.

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