Galatasaray’a bedava dünya yıldızı

Galatasaray'da yönetim, Lyon ile Boateng'i bedelsiz kiralama için anlaştı. 33 yaşındaki Alman stoper de 1.5 milyon Euro maaşı kabul etti. Son karar Okan Buruk’un...

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Galatasaray, Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya sattığı Marcao'nun boşluğunu bedava bir dünya yıldızı ile doldurmaya hazırlanıyor!

Lyon'un gözden çıkardığı Jerome Boateng, imza aşamasına geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız kulübü ile 33 yaşındaki Alman stoperin bedelsiz kiralanması için el sıkıştı. 1.92'lik oyuncu da 1.5 milyon Euro maaş teklifiyle ikna edildi.

Teknik Direktör Okan Buruk, yabancı kontenjanı ile ilgili değerlendirme yaptıktan sonra olumlu görüş bildirirse, Boateng imza atacak.

Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City ve Bayern Münih'te de oynayan Boateng, Almanya Milli Takımı ile 76 maça çıktı.