Galatasaray’da 3. Onyekuru dönemi sona erdi

Süper Lig’in geçen sezon devre arasında Galatasaray’a 3. kez kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

24 yaşındaki oyuncu, “Her şey için teşekkürler ve başarılar” notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı.

Galatasaray’ın Monaco ile anlaşmasında yer alan “11 Haziran’a kadar opsiyon kullanma” opsiyonunu kullanmamasıyla Onyekuru, Fransız ekibine geri döndü.

Galatasaray ile 3 farklı dönemde toplam 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol atıp 12 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu kariyerinin ilk şampiyonluklarını da Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi tadarak yaşadı.