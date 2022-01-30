Galatasaray’da sıcak saatler

Devre arası planlamasına hız veren Galatasaray, zamanla yarışıyor. Başkan Danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos, UEFA kadrosunu netleştirmek adına çalışmalara başladı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Başkan Danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos kollarını sıvadı. Aylık 100 bin Euro danışmanlık ücreti ödenecek Campos, teknik patron Domenec Torrent ile ilk toplantısını yaptı.

Luis Campos, transfer edilecek oyuncuların analiz raporlarını ekibine hazırlatıyor. Ayrıca kadro mühendisliğiyle ilgili çalışmalar da başladı. Campos'un, satılması muhtemel futbolculara takım bulma adına da yönetime destek veriyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Galatasaray’da ara transfer dönemine yönelik çalışmalar tam gaz devam ediyor. Avrupa Ligi listesini 2 Şubat'ta UEFA'ya teslim etmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, takviyeleri netleştirmeye çalışıyor.

Kaleci Roman Bürki'nin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Josuha Guilavogui'de pürüz çıkınca orta saha transferinde ibre Amadou Diawara'ya döndü. Bafetimbi Gomis umudu da yeniden yeşerdi.

SÖZCÜ, Galatasaray'daki sıcak saatleri detaylandırıyor.

İBRE DIAWARA'YA DÖNDÜ

Wolfsburg ile 750 bin Euro'ya anlaşan Galatasaray, Josuha Guilavogui'de sorun yaşadı. Edinilen bilgilere göre sürekli fiyat artıran, son olarak da 2.5 yıl için 5 milyon Euro isteyen Fransız ön libero sarı-kırmızılı yönetimi pes ettirdi. Bu oyuncuya Bordeaux'nun teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray da B planı olarak Roma'nın defansif orta sahası Amadou Diawara'yı kiralamak için düğmeye bastı.

DIAGNE DONARSA GOMIS

Kontenjan sıkıntısı nedeniyle dondurulan Bafetimbi Gomis transferini yeniden canlandırmak adına Diagne'ye bir teklifle gidildi. Senegalli kabul ederse sözleşmesi, sezon sonunda tekrar devreye girmesi şartıyla feshedilecek. Böylece kontenjanda yer açılacak ve Gomis transfer edilecek. Diagne'nin sahalara dönüşünün nisan ayını bulacak olması da bu kararın alınmasında etkili oldu.

MOHAMED’E TEKLİF VAR

Diagne’nin teklifi kabul etmemesi ihtimaline karşı da bir opsiyon belirdi. Luyindama'yı kiralamaya hazırlanan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon, Mostafa Mohamed için de bir teklif yaptı. Al-Taawon'un kendi liginde alt sıralardan kurtulmak adına transfere önemli bir bütçe ayırdığı belirtiliyor. Yönetimi mutlu edecek bir teklif yapılması halinde Mohamed de devre arasında satılabilir.