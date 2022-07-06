Galatasaray’da transfer sabırsızlığı! Uçaklardan menajer iniyor…

Galatasaray camiası transfer beklerken yönetim ağırdan alıyor. Kaan Ayhan ve Solbakken’in temsilcileri İstanbul’a geldi. Sassuolo’nun gurbetçi stoper için 5 milyon euro istemesi, Norveçli kanat oyuncusuna da Roma’nın talip olması, sarı-kırmızılıları zorluyor.

Mesut YILDIRIM

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Yeni sezon öncesi yalnızca Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'a imza attıran Galatasaray'da yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği ‘yarım takım' için arayışlarına devam ederken uçaklardan futbolcu değil menajerler iniyor.

Cimbom'un öncelikli hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan'ın temsilcisi, Nef Stadı'ndan yaptığı paylaşımla görüşmeleri doğruladı. Sassuolo'nun Kaan ve Mert Müldür için 12 milyon euro'dan aşağı inmemesi, yönetimi zorluyor.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Galatasaray’ın listesinde isimlerden Ola Solbakken'in menajeri de görüşmeler için İstanbul'a geldi.

Bodo/Glimt ile sözleşmesi aralık ayında bitecek 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray'ın Norveç kulübüne 800 bin euro önerdiği, temsilci ile yıllık ücret pazarlığı yapılacağı öğrenildi. Öte yandan Norveç medyası, Bodo/Glimt'te 75 maçta 17 gol – 19 asist üreten Solbakken ile, Zeki Çelik'i renklerine bağlayan Roma'nın da ilgilendiğini duyurdu.