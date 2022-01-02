Galatasaray’da Yedlin yolcu, yeni transfer Boey!

Yedlin ile yolları ayıracak olan Galatasaray, bireysel çalışmalara başlayan Boey’in tam kapasiteyle hazır olmasını bekliyor.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’da sezonun ikinci yarısı öncesi sağ bekteki krizin çözülmesi bekleniyor. Bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan Yedlin'i gönderecek olan sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan'la bu bölgede umduğunu bulamadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Sacha Boey, Florya'ya döndü ve bireysel olarak çalışıyor. Tatil yapamayacak olan Boey'in tam kapasitede hazır olması için hummalı bir çalışma var. Gerek sağlık heyeti gerekse teknik heyet, Boey'i sezonun ikinci devresine yetiştirmek için yoğun çaba sarfediyor.

Bu arada Bursaspor'dan ayrılan 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış da gündeme geldi.

TERİM’İN GÖZDESİ NELSSON

Ligdeki 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyen Victor Nelsson 1.620 dakika ile Galatasaray'da en çok forma giyen isim oldu. Danimarkalı stoper, teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmez isimlerinin başında geldi. Nelsson'u Muslera, Berkan ve Kerem takip etti.