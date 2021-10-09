Galatasaray’dan 7 gollü hazırlık maçı
Süper Lig’e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada Tuzlaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Maçın 6. dakikasında Galatasaray Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada sarı-kırmızılı takım Oğulcan ile farkı 2'ye çıkardı. 38'de ise Tuzlaspor'da Sedat Şahintürk skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarının hemen başında dakika 48'i gösterirken Tuzlaspor, Ahmet Yazar ile durumu 2-2 yaptı. 54. dakikada Ömer Bayram kaydettiği frikik golü ile takımını 3-2 öne geçirdi. Oyuna ikinci yarı dahil olan Diagne 64. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. 85. dakikada Galatasaray savunmasının hatasında topu alan Safa Kınalı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Tuzlaspor karşısına; İsmail Çipe, Yusuf Erdem Gümüş, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Assunçao, Emre Kılınç, Babel, Atalay Tekcan, Oğulcan Çağlayan 11'i ile başlarken; Tuzlaspor ise Mikulic, İbrahim Has, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Rotman, Aykut Çeviker, Diack, Sedat Şahintürk, Selçuk Alibaz ve Onat Kurt ile müsabakaya başladı.
@omerbayram19_ pic.twitter.com/HySgxMrTSz
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 9, 2021