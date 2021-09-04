Galatasaray’dan ayrılan Falcao’nun yeni takımı!

Galatasaray'la sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun yeni takımı resmen belli oldu. Tecrübeli forvet yeni sezonda La Liga'da mücadele edecek.

Sozcu.com.tr

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2019 yılında Monaco’dan Galatasaray’a transfer olan ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendisinden bekleneni veremeyen Kolombiyalı forvet Radamel Falcao’nun yeni takımı resmen açıklandı. 35 yaşındaki tecrübeli forvet, La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Falcao, 2019’da Galatasaray’a transfer olmuştu. Galatasaray’la 2 yılda sadece 43 maça çıkan ve 20 gol-3 asistlik performans sergileyen Falcao, yıllık 9 milyon Euro maliyeti nedeniyle sarı kırmızılı yönetim tarafından gözden çıkartılmıştı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 53 maç kaçıran Falcao, ayrılık anlaşması gereği sarı kırmızılı ekipten 3 milyon Euro aldı.

Uzun süren görüşmelerin ardından geçtiğimzi günlerde Falcao’nun Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedildi. La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, bugün yaptığı resmi duyuru ile Falcao ile anlaştıklarını açıkladı ancak, anlaşmaya dair detay verilmedi.

OFICIAL | @FALCAO nuevo jugador del Rayo Vallecano.

¡Bienvenido a Vallecas! pic.twitter.com/rWYNto5JsF — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021

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