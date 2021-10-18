Galatasaray’dan Meme Kanseri’nde ‘Kontrol Elinde’ mesajı

Bütün dünyanın Ekim ayı gündeminde yer alan Meme Kanseri ile mücadele ve erken teşhise dikkat çekmek için Galatasaray Spor Kulübü Futbol takımları Pazar günü oynanan Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi ve devre arasında 'Kontrol Elinde' dedi.

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Galatasaray Erkek Futbol Takımı ve Teknik Direktörü Fatih Terim, ısınmaya çıktığı formaları üzerinde pembe kurdela olan birer çıkartma ile kadınları kontrole davet etti. Saha kenarındaki dijital bantlarda maç öncesi “Meme Kontrolünü Yap, Seni Sevenleri Üzme” #KontrolElinde mesajı yer alırken, asıl sürpriz Nurcan Çelik yönetimindeki Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan geldi.

Takım sahaya çıkaran seyircileri selamladı ve ellerini sol göğüslerinin üzerine koyarak “Kontrol Elinde” mesajını yineledi. Görüntüler beINSports tarafından milyonlarca sporseverlerle paylaşıldı.. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas da Twitter hesabından “Kadınlar Başımızın Tacıdır” diyerek taraftarları da yeni açılan Kadın Futbol Takımının hesabını takibe davet etti.

Galatasaray Spor Kulübü Ekim ayında daha çok kadının meme muayenesini yapması ve rutin kontrollerin yaygınlaşması için mesajlarını vermeye devam edecek