Galatasaray’ı seçim sonrası bekleyen dertler! Gözler Fatih Terim’de…

Seçim sürecine giren Galatasaray için 2022 çok zor geçecek. 2022’nin mayıs ayında göreve başlayacak yeni yönetimi ilk olarak 200 milyon liralık Bankalar Birliği ödemesi ve daha fazlası bekliyor...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Burak Elmas ve ekibinin ilk döneminin ibra edilmemesinin ardından başlayan seçim süreci, sarı-kırmızılı kulübün 2022'deki sorunlarının üzerine tuz biber oldu. 2022'nin mayıs ayı başında göreve başlayacak yeni yönetim ‘dağ gibi' sorunla uğraşacak. Ekonomik sıkıntıların yanında özellikle futbol takımının durumu, camianın başını ağrıtacak.

APAR TOPAR MALİ KONGRE

Bankalar Birliği ile dört büyük kulüp arasında 7+2 yıl olarak revize edilen anlaşma çerçevesinde yeni yönetim, henüz ilk ayında 200 milyon TL ödeme yapmak zorunda. 4 Son genel kurulda 2022 bütçesi onaylanmadığı için seçimli kongre biter bitmez mali genel kurul yapılacak. Bunun için de yeniden bütçe hazırlanacak.

Futbol takımı önümüzdeki sezon Avrupa'da yok. Bu, kulübün en büyük gelir kalemlerinden birinden yoksun kalması anlamına geliyor. Yönetim, kaynak yaratmak zorunda.

FLORYA’DA BÜYÜK BELİRSİZLİK

Florya'daki kaosun nasıl sonlanacağı belirsiz. Campos, Sensibile ve Torrent ile devam edilmesi beklenmiyor. Yeni yönetim; yeni hoca bulmak zorunda.

Kadroda köklü revizyon gerekiyor. Ancak transfer için zaman kısıtlı; kaynak da yok. Amatör şubelerin hepsinde sorun var. Özelikle basketbol ve voleybolda, zararın üzerine bu sezon başarısızlık ve hedefsizlik de eklendi. Yeni sponsorlarla köklü değişim gerekiyor.

GÖZLER FATİH TERİM’DE

Seçim sürecine giren Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrildi. Adı başkan adaylığı için geçen deneyimli futbol adamının önümüzdeki kongrede yarışa girmesi beklenmiyor. Taraftarların aksine camia, bu fikre sıcak bakmıyor. Ancak Terim, yeni seçilecek başkana göre teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturabilir. Son 20 yılda hiçbir kontratını tamamlayamayan 68 yaşındaki kurt hoca, Albayrak seçilirse Florya'ya dönecek.

“OY DEĞİL PROJE KURTARIR”

Galatasaray’ın 30 Nisan'da yapılacağını duyurduğu olağanüstü kongresinde başkanlık için yarışacağını resmen açıklayan ilk isim Metin Öztürk oldu. Burak Elmas'ın kazandığı son seçimin kaybedenleri arasında yer alan Öztürk, “3 senedir hazırlanan ve dağılmayan tek ekibiz. Burak Başkan hariç -o 1 yıldır hazırlanıyordu- diğer adaylar son 45 günde çıktılar. 45 günde çıkıp benden 600 oy daha fazla alan aday da var. Ama oy, Galatasaray'ı kurtarır mı? Onu bilemiyorum ama doğru proje kurtarır” diye konuştu.

KULİSLER HAREKETLİ

Yeni başkanını 1 ay içinde seçecek olan Galatasaray'da gözler adaylara çevrildi. Metin Öztürk dışında henüz adaylığını resmen açıklayan yok. Kulislerde öne çıkan isimler, Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdurrahim Albayrak, yoğun bir temas trafiği yapıyor. Üyelerin vereceği desteğe göre yarışa girecek isimlerin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.