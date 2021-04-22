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Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı… Dört yıldız yok

Galatasaray'ın cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda dört yıldız yer almadı.

Güncellenme: 12:39, 22/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı… Dört yıldız yok

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya Belek’te kampa girecek. Sarı-kırmızılılar bugün özel bir uçuşla Antalya'ya hareket edecek ve ilk antrenmanı yapacak. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Radamel Falcao, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed yer almadı. Sakatlığını atlatan Martin Linnes ise kadroda bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Terim’in Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk.”

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