Galatasaray’ın St. Johnstone maçını Sandro Scharer yönetecek

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile oynayacağı mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü St. Johnstone ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadelede İsviçre’den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

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