Galatasaray’ın transfer gündeminde son durum

Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak takviyede... Sarı-kırmızılılar ayrıca Mert Müldür için de oldukça ısrar ederken, Marcao'nun ise hangi takıma gidip Galatasaray'a ne kadar para kazandıracağı merak ediliyor.

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Galatasaray’ın Mert Müldür inadı devam ediyor. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için Sassuolo'ya 8 milyon Euro'yu bulan bir teklifle gideceği öğrenildi. İtalyan kulübün yöneticilerinden henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt gelmedi. Futbol Direktörü Cenk Ergün, devreye girip Mert transferini gerçekleştirmeye çalışacak.

JOAO MARIO SEFERİ

Cimbom’un yeni hedefi orta sahaya takviye yapmak. Öne çıkan isim ise Benfica'nın yıldız oyuncusu Joao Mario. Futbol Direktörü Cenk Ergün, 29 yaşındaki futbolunun transferini bitirmek için Portekiz'e gitti. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Benfica'ya 6 milyon Euro önerdi, pazarlıklar sürüyor.

MARCAO’DA ACELE YOK

Galatasaray’da satışına kesin gözle bakılan Marcao'ya gelen teklifler devam ediyor. Rus devi Zenit, 15 milyon Euro'ya kadar çıktı. Sevilla'nın teklifi ise 12 milyon Euro. Bu durumdan dolayı memnun olan Galatasaray yönetimi, en yüksek gelecek teklife göre hareket etmeyi planlıyor.

Brezilyalı yıldız da Galatasaray'a kazandırıp Avrupa'ya dönmeyi iple çekiyor.