Galatasaraylı manken Tuğçe Aral’dan Halil Umut Meler paylaşımı

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray liderlik yolunda ağır yara aldı. Ankaragücü deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray’da maç sonu hakem Halil Umut Meler’e büyük tepki vardı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kaptan Arda Turan ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın çok sert sözlerle yüklendiği Halil Umut Meler’e sosyal medyada da tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kırmızı kart ve penaltı kararlarıyla mücadeleye damga vuran hakem Meler’e tepki gösteren isimlerden biri de fanatik Galatasaraylı olmasıyla bilinen manken Tuğçe Aral’dı. Aral, Sarı Kırmızılı ekibin Ankaragücü’ne konuk olduğu maçın hakemi Halil Umut Meler’e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir Fatih Terim'den Ankaragücü maçı sonrası olay sözler! 'Cüneyt abisini çağıramaz'

Mücadeleyi evinden takip eden manken Aral, Galatasaray 2-0 gerideyken Mostafa Mohamed’in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Halil Umut Meler’in fotoğrafını paylaştı ve ‘Sen hakemsen ben ABD başkanıyım.’ notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Tuğçe ARAL (@tugcearal1)’in paylaştığı bir gönderi

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, daha önce sarı kırmızılı ekibin birçok maçını Türk Telekom Stadı’nda takip etti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aral’ın Instagram’da 451 bin takipçisi bulunuyor.