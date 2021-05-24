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Gareth Bale’den transfer sözleri: ‘Açıklarsam kaos olur’

Tottenham'la kiralık sözleşmesi sona eren Gareth Bale, gelecek sezon hangi takımda oynayacağına dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:28, 24/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Gareth Bale’den transfer sözleri: ‘Açıklarsam kaos olur’

İspanya La Liga devi Real Madrid’in Tottenham’a kiraladığı Gareth Bale, gelecek sezon oynayacağı takımı açıklarsa kaos yaşanacağını iddia etti.

Ligin son maçında Leicester City’yi 4-2 yenen Tottenham’ın son iki golünü atan ve galibiyetin mimarı olan 31 yaşındaki futbolcu, Sky Sports’a özel açıklamalar yaptı.

Geleceği ile ilgili kararı EURO 2020 sonrası vereceğini söyleyen Bale, “Ne yaptığımı biliyorum ama bir şeyler söylersem bu kaosa neden olur. Transfere dair bir şey düşünmüyorum. Konsantre olduğum tek şey bu sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak” ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası’nı düşündüğünü söyleyen Bale, “EURO 2020 için hemen toplanacağız ve Galler dışında bir şey düşünmüyorum” dedi.

Tottenham’ın ezeli rakibi Arsenal’e transfer olacağı iddialarını yanıtsız bırakan Bale’in Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Yıldız futbolcunun 650 bin Sterlin maaşı bulunuyor.

Tottenham formasıyla bu sezon Premier Lig’de 20 maça çıkan Bale, 11 gol-2 asistlik performan sergiledi.

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