Gaziantepspor-Denizlispor maçında kritik üç puan

Süper Lig’in 30. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor arasında Kalyon Stadyumu’nda oynanan kritik maçta ev sahibi ekip, 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Düşme hattında çıkmaya çalışan Denizlispor ise zorlu deplasmandan puansız dönerek, alt sıralardan kurtulamadı. Denizlispor’da Özer Özdemir, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Gaziantep FK ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Rakibini 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttıran Antep ekibi, 70. dakikada Dicko ile öne geçti. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muhammet Demir, topu ağlara göndererek skoru belirledi.

Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 46’ya yükseltirken, Denizlispor 24 puanda kaldı.