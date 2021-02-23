Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Giovanni Sio’dan ‘kanser’ iddialarına yanıt! 1 ay sonra…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yıldızı Giovanni Sio, kan değerlerine anormal bulgulara rastlandıktan sonra ortaya atılan 'kanser' olduğu iddialarını yalanladı. Astımı olan futbolcunun kan değerleri incelendikten sonra 1 ay dinleneceği ve takıma katılacağı belirtildi.

Güncellenme: 18:12, 23/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Giovanni Sio’dan ‘kanser’ iddialarına yanıt! 1 ay sonra…

Gençlerbirliği forması giyen Giovanni Sio, kanser olduğu iddialarına yanıt vererek, “Bu haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi. Başkent ekibinin Fildişili futbolcusunun kan değerlerinde normal olmayan bulgulara rastlandığı için özellikle sosyal medyada kanser olduğuna dair haberler yapılması üzerine yapılan araştırmada Sio’nun kanser olmadığı belirtildi.

31 yaşındaki forvetin tetkiklerinin ayrıntılı inceleneceği, farklı bir bulguya rastlanmazsa 1 ay dinlendikten sonra takıma katılacağı ifade edildi. Şu an evinde istirahat eden Sio da bir açıklama yaparak, kendisinin bir ailesinin olduğunu, bu durumdan çok etkilendiklerini ve kanser olmadığını söyledi.

Astım olduğunu ifade eden ve kan değerlerinin incelendiğini söyleyen Sio, bir ay dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağını ifade etti. Bu arada sahalardan uzun süre ayrı kalacak Fildişili futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğine dair iddialara karşılık kırmızı siyahlı yönetimden yanıt geldi ve böyle bir durumun olmadığı belirtildi.

Kulüp Genel Menajeri Cem Onuk, “Kural olarak da bu mümkün değil. Sağlık problemlerinde sürenin 6 ay gibi daha uzun olması durumunda bu yola karşılıklı konuşarak başvurulabilir. Kaldı ki biz şu anda futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasından başka bir düşünceye sahip değiliz” açıklamasında bulundu.

İlginizi ÇekebilirHatayspor Boupendza transferi için Krasnador ile anlaşmaya vardıHatayspor Boupendza transferi için Krasnador ile anlaşmaya vardı
Yayınlanma Tarihi:18:03,