Giresunspor’dan Süper Lig için dev bir adım daha

TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi takım 63 puana yükselerek Süper Lig için puan farkını korudu. Konuk takım ise 49 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.
Karadeniz temsilcisi, Cumartesi günü Süper Lig için yarışan bir diğer takım olan Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral, Bayram Başkan
Giresunspor: Tolgahan, Diarra (Erol Can dk. 63) Hüsamettin, Mehmet, Eren, Nalepa (Traore dk. 76) Balde (Sadi dk. 83) Sergen, Sergio, Hayrullah, Caner Hüseyin (Uzodimma dk. 76)
Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ankara Keçiörengücü: Metin, Mehmet Tayfun, Süleyman, Burak (Mustafa dk. 87) Abdulkadir, Fatih Selimhan, Uğur (Melik dk. 90+2) Soner, Barış Alper, Cem (Hamidovic dk. 87) Eze (Diabang dk. 46)
Yedekler: Muhammet Birkan, Muharrem, Ogün, Issah, Haşim Arda
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Emeka Friday Eze (dk. 15) (Ankara Keçiörengücü), İbrahima Balde (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 79) (GZT Giresunspor)
Sarı Kartlar: Michal Jan Nalepa, Mehmet Taş (GZT Giresunspor), Mehmet Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, Abdurrahim Korkut, Dialiba Diabang (Ankara Keçiörengücü)