Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Giresunspor’dan Süper Lig için dev bir adım daha

Ligin lideri Giresunspor, Keçiörengücü'nü de 2-1 yenerek son 4 maça Süper Lig yolunda büyük bir avantajla giriyor...

Güncellenme: 21:18, 13/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Giresunspor’dan Süper Lig için dev bir adım daha

TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi takım 63 puana yükselerek Süper Lig için puan farkını korudu. Konuk takım ise 49 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.

Karadeniz temsilcisi, Cumartesi günü Süper Lig için yarışan bir diğer takım olan Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İlginizi ÇekebilirGiresunspor-Keçiörengücü maçında futbolcular iftar yaptıGiresunspor-Keçiörengücü maçında futbolcular iftar yaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

  • 14. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Nalepa, ceza yayı üzerinden direkt kaleye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Metin’de kaldı.
  • 15. dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Eze’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda konuk ekip karşılaşmada öne geçti. 0-1
  • 19. dakikada Giresunspor atağında sağ kanatta topu kontrol eden Sergio, ceza sahasına girerek Balde'ye pasını gönderdi. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, düzgün bir vuruşla maça eşitlik getirdi. 1-1
  • 43. dakikada Caner Hüseyin'in pasında topla buluşan Eren direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleciden dönen topu savunma son anda kornere gönderdi.
  • 79. dakikada kazanılan korner atışında Traore, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran kaptan Eren Tozlu, fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. 2-1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral, Bayram Başkan

Giresunspor: Tolgahan, Diarra (Erol Can dk. 63) Hüsamettin, Mehmet, Eren, Nalepa (Traore dk. 76) Balde (Sadi dk. 83) Sergen, Sergio, Hayrullah, Caner Hüseyin (Uzodimma dk. 76)

Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Ankara Keçiörengücü: Metin, Mehmet Tayfun, Süleyman, Burak (Mustafa dk. 87) Abdulkadir, Fatih Selimhan, Uğur (Melik dk. 90+2) Soner, Barış Alper, Cem (Hamidovic dk. 87) Eze (Diabang dk. 46)

Yedekler: Muhammet Birkan, Muharrem, Ogün, Issah, Haşim Arda

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Emeka Friday Eze (dk. 15) (Ankara Keçiörengücü), İbrahima Balde (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 79) (GZT Giresunspor)

Sarı Kartlar: Michal Jan Nalepa, Mehmet Taş (GZT Giresunspor), Mehmet Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, Abdurrahim Korkut, Dialiba Diabang (Ankara Keçiörengücü)