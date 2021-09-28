Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Galatasaray’dan yediği gol için konuştu

Göztepe file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçta yediği hatalı golle ilgili yapılan yorumlar hakkında konuştu.

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Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe’de 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, ikinci yarının başında Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından çektiği şutta topu ellerinden ve bacak arasından kaçırarak filelerinde gördü.

Şansız bir gol yiyen İrfan Can için sosyal medyada birçok yorumlar yapılırken, çeşitli imalarda da bulunuldu. İrfan Can maçın üstünden 2 gün geçtikten sonra katıldığı bir programda konuştu ve sosyal medyada maçtan sonra bakmadığını belirtti.

Eğribayat açıklamalarında, “Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o. Bundan sonrası için elimden geleni yapacağım olmaması için yapacak bir şey yok. Bu herkesin yiyebileceği bir gol. Olabiliyor böyle şeyler. 16 yaşında Adanaspor’dayken de benzer bir gol yemiştim hatta. Zeminle alakalı olabiliyor, tam ben çıkaracakken çizgiyi geçiyor, olabiliyor böyle şeyler. Tüm takım arkadaşlarım teselli etti beni, kimse bir şey demedi takım içinde. Ben de üzülmedim o hatayı yaptığım için, sadece sonuca etki ettiğim için üzgünlük var” dedi.

MUSLERA’NIN TESELLİ ETMESİ

Fernando Muslera’nın teselli etmesiyle ilgili olarak İrfan Can, “‘Başını dik tut, sen iyi bir kalecisin’ dedi, ‘sen bildiğin yolda devam et’ dedi. Teselli etti beni” diye konuştu.

“TEK BEN DEĞİL HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ”

Arda Turan ile birlikte çekilmiş fotoğrafının çıkmasına yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan genç kaleci, “2014 yılında çekilmiş bir fotoğraf o. U16 Milli Takımı ile Azerbaycan’a gitmiştik. Arda ağabey de oradaydı kendi işleri için. Bizim kampımızı ziyarete gelmişti. Tek ben orada değildim, orada herkes fotoğraf çektirdi, bizle sohbet etti sağ olsun. Sonrasında kendi Facebook’umda profil resmi yapmıştım. O zamanlar Arda Turan, Atletico Madrid’de oynuyordu ülkemiz için önemli bir oyuncuydu. Emre Belözoğlu da olsa onunla da çekilirdim. Avrupa’da oynayan oyuncu kendisi ve tabii ki idol olarak onu alıyorsun” şeklinde konuştu.