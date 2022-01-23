Göztepe sol şeritte gidiyor

Ligde üst sıraları hedefleyen Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, 4'te 4 yaparak milli araya çok moralli girdi.

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Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısında sadece 3 galibiyet elde edip toplam 15 puanla düşme potasında yer alan Göztepe, ikinci yarıda ise müthiş bir performans ortaya koydu. İlk olarak Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor’u 4-0 yenip kara bulutları dağıtan Göz-Göz, Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor ve Başakşehir (D) maçlarından 2-1 galip ayrılarak taraftarını mest etti.

Art arda gelen galibiyetlerle 27 puana yükselen İzmir ekibi ateş hattının uzağında kalarak rahat bir nefes aldı. Göztepe, yaklaşık 5 yıl sonra ise ilk kez üst üste 4 maçını birden kazandı. Son olarak 2017-2018 sezonunda iki kez 4’te 4 yapan Göztepe aynı başarıyı yıllar sonra sergiledi.

Göztepe, 2017-2018’de 13’üncü haftada Akhisarspor’u 2-0, 14’üncü haftada Kardemir Karabükspor’u 1-0, 15’inci haftada Yeni Malatyaspor’u 3-2 ve 16’ncı haftada Konyaspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Bu sezon da aynı seriyi yakalayan Göz-Göz, başarılı bir süreç geçirdi.

MAESTRO TEMKİNLİ

Teknik direktör Nestor El Maestro ise temkinli konuşmayı tercih etti. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Sırp teknik adam, “Şu anda yüzde 1 oranında bile rahatlamadık. Daha iyi işler yapacağız” dedi.

Milli arada eksikleri kapatacaklarını belirten Maestro, “Yeni yılda aldığımız sonuçlardan çok memnunuz. Her hafta kendimizi geliştiriyoruz. Arada da geliştirmeye devam edeceğiz. İyi defans yaptığımızı söyleyebilirim. Geride de en iyi şekilde mücadele ettik. Goller atıyoruz, iyi yerlere geliyoruz” yorumunu yaptı.

PAPATYA: MİLLİ ARAYA KEYİFLE GİRİYORUZ

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise olumsuz hava şartlarının maçın önüne geçmesi beklenirken, oyuncularının performansının maça damga vurduğunu söyledi. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Papatya, “Haklı galibiyet serimize bir yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz. Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Talat Papatya, milli araya keyifle girdiklerini belirterek, “Marifet iltifata tabidir. Teknik ve taktik açıdan her geçen gün takımı bir ileri seviyeye taşıyan hocamızın maç sonu tevazu ve asalet timsali açıklamalarından dolayı da özellikle tebrik ve teşekkür etmek isterim. Tabi ki yardımcı hocalarımızın da büyük emeklerini de unutmuyoruz. Milli maç arasına keyifle giriyoruz, tadını çıkartacağız ama 2 gün sonra kaldığımız yerden devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha yolumuz çok uzun ve o yolda tüm camiamızla gururla ve İzmirimize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” yorumunu yaptı.

NDIAYE’YE EN GÜZEL HEDİYE

Göztepe’de sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyip ikinci yarıda açılan Cherif Ndiaye, doğum gününü golle kutladı. 26 Ocak 1996 doğumlu Senegalli forvet, 26’ncı yaş gününe saatler kala Başakşehir deplasmanında gol perdesini açan isim oldu.

Ndiaye, gol sayısını 6’ya çıkarırken, takım kaptanı Halil Akbunar da bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

MOUBANDJE ASİSTLE BAŞLADI

Göztepe’nin yeni transferlerinden biri ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Ara dönemde kaleci Piric, sol bek Moubandje, golcü Di Santo ve orta saha Tannane’yi renklerine bağlayan Göztepe’de Moubandje, Başakşehir maçında on birde sahaya çıktı. İyi bir oyun sergileyen İsviçreli futbolcu, 38’inci dakikada NDiaye’nin attığı golde güzel bir asiste imza attı.

Göztepe’nin son olarak kadrosuna dahil ettiği Arjantinli forvet Franco Di Santo ise 21 kişilik kadroda yer aldı. Ancak, Di Santo 90 dakika kulübede bekledi. Kaleci Piric, kafilede yer almazken, Tannane ise sakatlığından dolayı forma şansı bulamadı.