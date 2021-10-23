CANLI | Göztepe Trabzonspor | Süper Lig 10. hafta

Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de. Ligin lideri Trabzonspor, küme düşme hattından çıkmak isteyen Göztepe deplasmanında da koltuğunu korumak istiyor.

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Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda tüm biletlerin tükendiği maçın hakemi Atilla Karaoğlan… Geçen hafta Fenerbahçe’yi yenerek 21 puanla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, İzmir’den farkı açarak dönmek istiyor! 8 puanla küme düşme hattındaki Göztepe’de ise tek hedef güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar…

Göztepe’de kaptan Halil Akbunar ile Marko Mihojevic bu maçta yok! Trabzonspor’da Bakasetas, Nwakaeme, Peres, Abdulkadir Parmak ve Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM DA KAZANDI

Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İzmir deplasmanına zirvede gidecek olan bordo-mavililer, dış sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek namağlup lider olarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Göztepe ise geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galip gelmişti. Trabzonspor’u ağırlayacak olan Ege temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor’un 11, Göztepe’nin ise 5 galibiyeti bulunuyor. 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 37 gol atarken, İzmir temsilcisi 20 gol kaydetti.

İZMİR’DEKİ MAÇLAR

İki takım, İzmir’de 13 kez karşılaştı. Ev sahibi Göztepe bu maçlarda 2 defa rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan ise yenik ayrıldı. 7 maçta taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Göztepe evinde rakip fileleri 13 kez havalandırırken, ağlarında 17 gole engel olamadı.