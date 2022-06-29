SPOR
Abone Ol

Göztepe’de Turgay Altay dönemi

Göztepe, Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay’ın getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Göztepe’de Turgay Altay dönemi

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, bir yandan kulübün Sports Rebuplic şirketine devir işlemleri sürerken, diğer yandan da yeni sezon yapılanması hakkında çalışmalar yürütülüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu çalışmalar çerçevesinde Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay'ın getirildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, 42 yaşındaki teknik adama “Hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

Göztepe'de Halil Akbunar Westerlo'ya transfer oluyor İlginizi Çekebilir Göztepe'de Halil Akbunar Westerlo'ya transfer oluyor