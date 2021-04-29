Granada’ya yenilen Barcelona büyük fırsatı tepti

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Barcelona, Granada’yı Camp Nou’da konuk etti. Mücadele Granada 2-1 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

Lider Atletico Madrid’in Athletic Bilbao’ya yenildiği haftada kazansa 1. sıraya yerleşeceği maçtan sahadan eli boş ayrıldı.

Barcelona 23. dakikada Lionel Messi ile 1-0 öne geçti. Granada ise 63. dakikada Darwin Machis ile 1-1’lik eşitliği yakaladı. Oyuna 61’de giren Molina dakikalar 79’u gösterdiğinde Barcelona’yı yıkan golü kaydetti.

Yüzde 82 ile topa sahip olan Barcelona 90 dakika boyunca sadece 4 isabetli şut buldu, kalesine gelen 2 şutta ise topu filelerinde gördü.

Bu sonucun ardından Barcelona, 2. sıradaki Real Madrid ile 71 puanda kaldı. Lider Atletico Madrid ise yenildiği haftada 73 puanla zirvedeki yerini korudu.

Barcelona ligin 34. haftasında Valencia’ya konuk olacak, 35. haftada ise Atletico Madrid’i Camp Nou’da ağırlayacak.