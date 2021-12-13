Hakan Çalhanoğlu muhteşem golle süsledi, Inter alev alev yandı…

Serie A'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İnter, seyircisi önünde Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Çalhanoğlu'nun 1 muhteşem gol, 1 asistle yıldızlaştığı gecede İnter alev alev yandı.

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İtalya Ligi’nde 17. hafta mücadelesinde yıldızlar topluluğu Inter, sahasında Cagliari’yi ağırladı. Müthiş bir oyun ortaya koyan ve 90 dakika rakibine nefes aldırmayan Inter karşılaşmayı 4-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın ilk yarısında 29’da Lautaro Martinez ile öne geçen ev sahibi 44’te yine Martinez ile penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıda da hız kesmeyen İnter 50’de golcüsü Alexis Sanchez ile farkı 2’ye çıkardı. İlk golün asistini yapan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 66’da ceza sahası dışından harika bir gol atarak durumu 3-0’a getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 6 GOL, 5 ASİSTE ULAŞTI

68’de bir kez daha yıldızlaşan Lautaro Martinez savunma arkasına yaptığı koşuyla Cagliari kalecisini çaresiz bıraktı ve maçın skorunu belirledi: 4-0.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 76’da alkışlarla kenara geldi. Hakan Çalhanoğlu bu performansının ardından bu sezon Serie A’da 6 gol ve 5 asiste ulaştı.

Bu galibiyetin ardından puanını 40 yapan Inter liderlik koltuğuna oturdu. Deplasmanda varlık gösteremeyen Cagliari ise 10 puanda kaldı. İtalya Ligi’nde gelecek hafta Inter, Salernitana’ya konuk olacak. Cagliari ise Udinese’yi ağırlayacak.