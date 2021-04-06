Hakan Çalhanoğlu yarışı… Devler sıraya girdi

İtalya Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, ülkede transferin bir numaralı gözdesi. Sky Sports, 27 yaşındaki yıldızın kırmızı- siyahlılarla yeni sözleşmede anlaşamadığını iddia etti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu’nun Milan'dan primler hariç yıllık 5 milyon Euro talep ettiği, İtalyan ekibinin ise 4 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu’nun serbest kalacak olması Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabarttı. Başta Milan'ın ezeli rakibi Juventus olmak üzere İngiltere Premier Lig'den de Arsenal ve Chelsea, milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Hakan Çalhanoğlu’na en yüksek maaşı Juventus'un önerdiği belirtildi.

Milan’a 2017 yılında 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından Bayer Leverkusen’den transfer olan Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlı forma ile çıktığı 163 maçta 30 gol atarken, 47 de asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu’nun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro…