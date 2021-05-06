Hes Kablo Kayserispor suç duyurusunda bulundu

Süper Lig’in 39’ucu haftasında Hes Kablo Kayserispor, 3 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda karşılaştığı Helenex Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri temsilcisi, karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına; ‘usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler’ nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Hes Kablo Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “3 Mayısta Malatyada oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak; usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”