Hes Kablo Kayserispor suç duyurusunda bulundu

Süper Lig’in 39’ucu haftasında Hes Kablo Kayserispor, 3 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda karşılaştığı Helenex Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri temsilcisi, karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına; ‘usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler’ nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

‘HAKARET, SALDIRI VE DİĞER EYLEMLER’

Hes Kablo Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “3 Mayısta Malatyada oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak; usulsüz seyirci alınması, karşılaşmaya alınan kişiler tarafından hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”