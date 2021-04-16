Hikmet Karaman: 1-0’da tutun gerisine karışmayın dedim

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda da net pozisyonlar bulacak anlar yakaladıklarını ifade eden Karaman, “İlk yarıya farklı bakmak gerekiyor, şunu biliyorduk Beşiktaş’ın maça iyi başladığını, baskı yapan, hücuma çok adamla çıkan bir takım olduğunu.. Biz buna karşı bazı önlemler aldık. İlk yarıda rakip kaleye şut atamadık. Devre arasında rakımına 4-5 pozisyon gösterdim, o topları iyi bir şekilde değerlendirseydik zaten ilk yarıda 3-4 tane karşı karşıya pozisyonumuz olurdu” dedi.

’70’E KADAR 1-0 TUTUN DEDİM’

Beşiktaş karşısında 3. golü de bulmaları gerektiğini belirten Karaman, “İkinci yarıda başka bir kimlikle oynadık. Futbolcularıma şunu dedim; siz 70’e kadar oyunu 1-0’da tutun, sonrasını bana bırakın. Daha sonra zaten yapacaklarımız belliydi. 2-2’den sonra 3’ü de bulmamız gerekiyordu. Korcan’ı tebrik ediyorum, Alper’i tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar. Bir puan önemli, 2-0’dan geri dönmek de önemliydi. İşimiz çok kolay değil, bu şekilde devam edeceğiz. Çok üst düzey futbolcu olmanıza gerek yok, çalışmayla, gelişmeyle futbolda bazı şeyleri de başarabilirsiniz. İyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum ve iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.