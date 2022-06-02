İlk hedef Galatasaray Adası… Bu rezillik ortadan kalkacak

Haziran ayına seçim gündemiyle giren Galatasaray'da hangi aday kazanırsa ‘Ada’yı yeniden kullanışlı hale getirmek için düğmeye basacak. Camianın bu konudaki rahatsızlığı sona erecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray Adası'nın yıkık ve harabeli görüntüsü camianın en büyük dertlerinden biri… Geçtiğimiz günlerde başkanlık seçiminde yarışacak olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılların Boğaz'daki incisini ziyaret edip teftişlerde bulunmuştu. Her iki aday da ‘Ada'nın kötü halinden memnun değil. Seçimi kim kazanırsa kazansın ilk hedef Galatasaray Adası'nın eski günlerdeki gibi hizmet vermesi için düğmeye basmak. Camia da bu sorunun çözülmesini bekliyor.

SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Gelecekte kulübe maddi kazanç sağlaması için bazı projeler bulunuyor. Özbek, yarın 11 önemli projeden bahsedecek. Hamamcıoğlu da aynı şekilde Galatasaray'a kazanç sağlayacak icraatlarını anlatacak. Galatasaray Adası için her iki başkanın projesinde bir satış planı bulunmuyor. Yeniden inşa edilecek olan ‘Ada' hem halka hem de sarı-kırmızılı üyelere hizmet verecek. Buradan elde edilecek gelir kulübün kasasına girecek.