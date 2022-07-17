İlyas Tüfekçi’den sitem: Bir kez arayıp sormayan hayırsızlar var

Bir dönem Galatasaray'da antrenörlük yapan Alman Wolfgang Sandhowe, ALS hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi’yi ziyaret etti. İlyas Tüfekçi, sosyal medya hesabından Wolfgang Sandhowe'un ziyaretini duyururken, sitemde bulundu.

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Fenerbahçe, Galatasaray, Sakaryaspor ve A Milli Takım’ın değişmez isimlerinden olan İlyas Tüfekçi uzun bir süredir ALS hastalığı ile mücadele ediyor.

İlyas üfekçi, sosyal medya hesabından antrenör Wolfgang Sandhowe’nin kendisini ziyaret ettiğini açıklayarak, “14 sene top oynadım, 14 senede hocalık yaptım, birçok futbolcuya babalık yaptım. 7 senedir çok ağır hastayım. Bir kez arayıp sormayan hayırsızlar var. Galatasaray’da 35 sene önce antrenörlüğümü yapan Alman Sandhowe bugün ziyaretime geldi. İnsan olmak işte böyle bir şey” diyerek sitemini dile getirdi.