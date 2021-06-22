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Inter, Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdu

İtalya Serie A takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transfer edildiğini resmen açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:42, 22/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Inter, Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdu

İtalya’da 4 yıl boyunca Milan forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, Milano şehrinin diğer takımı Inter ile resmi sözleşme imzaladı.

Inter’den yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçen sezon Milan formasıyla 43 resmi maçta mücadele eden Çalhanoğlu, 9 gol-12 asistlik performans sergiledi.

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