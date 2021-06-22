Inter, Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdu

İtalya’da 4 yıl boyunca Milan forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, Milano şehrinin diğer takımı Inter ile resmi sözleşme imzaladı.
Inter’den yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Geçen sezon Milan formasıyla 43 resmi maçta mücadele eden Çalhanoğlu, 9 gol-12 asistlik performans sergiledi.
| ANNUNCIO @hakanc10 è il nuovo giocatore dell’Inter!
https://t.co/PTXR3dRNkF#welcomeHakan #IMInter pic.twitter.com/n4ypwLDI9c
— Inter (@Inter) June 22, 2021