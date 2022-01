İrfan Can Kahveci isyan etti: ‘Yok hocayı yemişiz, 5 kilo fazlası var…’

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Altay karşılaşmasının ardından eleştirilere yanıt verdi. Algı operasyonu yapıldığını söyleyen İrfan Can Kahveci, 'Karakterimi kimse asla eleştiremez' dedi.

Fenerbahçe’nin Altay’ı 2-1 yendiği maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu. Hakkındaki eleştirilere yanıt veren İrfan Can Kahveci, kilo aldığı iddialarına tepki gösterdi. Milli futbolcu, “Ama sabrettim, sustum. Susmam kabul etmem anlamına gelmiyor” dedi. İşte İrfan Can Kahveci’nin maç sonu röportajı:

“Öncelikle Ahmet Çalık kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Hem altyapıda hem de A takımda uzun sürelerimiz geçti. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum”

“ALGI OPERASYONLARI YAPIYORLAR”

“İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı Fenerbahçe taraftarından, camiasından özür dileriz. Hem kendi adıma, hem takım arkadaşlarım adına özür dilerim. Uzun zamandır üstümüze algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Futbolumla herkes eleştirebilir beni. Ama karakterimle asla eleştiremezler.”

“YOK HOCAYI YEMİŞİZ…”

“Bugün de onların aklından geçenleri de biliyorum. Bugün iyi oynadı buraya çıktı konuşuyor diye. Çünkü konuşmuyor diyorlar yenildikten sonra. Ama sabrettim sustum. Yok hocayı yemişiz, onun gibi cümleler kuruyorlar. İrfan’ın 5 kilo fazlası var diyorlar. Bir sürü şeyler söylüyorlar. Ama sabrettim, sustum. Susmam kabul etmem anlamına gelmiyor.”

“VERİLERE DAYANMADAN YALAN İDDİALAR”

“Futbolumla eleştirebilirler ama karakterimle beni eleştiremezler. Kilo fazlası var diyorlar nerede ya. Kilo ölçümü yapıyorlar bize yanımızdalar mı? Biliyorlar mı? Verilere dayanmadan yalan iddialar atıyıorlar. Taraftarımızdan ricam bu takımın arkasında durmaları bugünkü gibi. Bizim tek gücümüz taraftarlar. İnşallah galibiyet serimizin başlangıcı olur.”

“SAHA DIŞINDA İŞİMİZ OLAMAZ”

“Giden hocamıza da teşekkür ederim. Biz futbolcu olarak gelen hocalarımızdan öğrenebildiklerimizi sahaya yansıtmak. Bizim işimiz saha içinde. Saha dışında bizim işimiz olamaz. Başkanımız gece gündüz çalışıyor. Onların sorumluluğunda olan şeyler var, bizim sorumluluğumuzda olan şeyler var. Herkes çok istekli ama bazen şanssızlıklar olabiliyor.”

“3 KERE SAKATLANDIM DERS OLDU”

“Bazen taraftarlarımız ıslıklıyor ama onların da haklı. Hiçbir zaman taraftara saygısızlık yapmam. Burası benim hayalimdi. Sonrasında Avrupa hedefim var. Buraya geldiğimden beri 3 kere sakatlandım. Bu da bana ders oldu. Dinlenmeme, beslenmeme daha çok dikkat ediyorum.”

“İSTEKSİZ GİBİ GÖRÜNEBİLİRİM AMA…”

“Fenerbahçe taraftarıyım ve elimden geldikçe emek vermeye çalışıyorum. Dün ıslıkladılar, bugün alkışladılar onlara saygım sonsuz. Hiçbir şey diyemem onlara. Oyun tarzımla olarak isteksiz gibi görünebilirim. Ama benim her zaman oyun tarzım böyleydi. Başakşehir’de de, Gençlerbirliği’nde de nerede olursam. Çünkü ben 4-5 yaşında sabahtan akşama kadar sokakta top oynarken nasıl keyif alıyorsam, sahaya çıktığımda da o istekle oynamaya çalışıyorum her zaman. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir anlatmak istediklerimi.”

“MESUT ABİ BÜYÜK BİR YILDIZ”

“Mesut abi ender gördüğüm karakterlerden birisi. Çok büyük bir yıldız. Çok büyük yerlerde oynadı. Ondan da elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O da çok temiz kalpli bir insan. İnşallah o da, ben de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”