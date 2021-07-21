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İsmail Köybaşı Trabzonspor’da… İşte alacağı rakam

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymiş olan İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattı.

Güncellenme: 15:25, 21/07/2021
Spor HaberleriFutbol
İsmail Köybaşı Trabzonspor’da… İşte alacağı rakam

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı’nı kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Karadeniz ekibinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7’si ödenecektir.”

Son olarak Çaykur Rizespor’da forma giydi

Kariyerine Gaziantepspor’da başlayan İsmail Köybaşı, 2009 yılında 5 milyon 500 bin TL bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu. Yedi yıl Beşiktaş’ta forma giydikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail Köybaşı, üç yıl sarı-lacivertli takımda oynadıktan sonra İspanya’nın Granada takımına imza attı.

Granada’dan sonra 2021 yılında Çaykur Rizespor’a gelen 32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’a imza attı.

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Yayınlanma Tarihi:15:23,