İspanya’yı yenen Ampute Milli Takımımız Avrupa şampiyonu!

2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 6-0'lık galibiyetle şampiyon. oldu. Milliler, üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti.

Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

D Grubu’nda Gürcistan’ı 10-0, İtalya’yı 11-0 mağlup eden millilerimiz, çeyrek finalde İrlanda’yı 4-0 yendikten sonra yarı finalde Rusya’yı 5-2’le geçti. Finalde İspanya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 6-0’lık galibiyetle şampiyon oldu.

Maçtan sonra açıklamada bulunan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, “Tarihe ve fikstüre baktım. Allah’ım, 19 Eylül Gaziler Günü’ne denk geliyor. Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk. Yarın, saat 14:00’de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao ve Van Persie’ye binler akıyorsa, yarın havalimanındayız, sizleri bekliyoruz” dedi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ'NDE, ŞAMPİYON TÜRKİYE!

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”