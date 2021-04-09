İstanbulspor Tuzlaspor’u ikinci yarı geçti

TFF 1. Lig’in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti.
Tuzlaspor’un Thuram’ın golüyle ilk yarısını önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor, Yohou ve Rroca’nın golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.
İstanbulspor, bu galibiyetle puanını 51 yaparken, Tuzlaspor 41 puanda kaldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Valon Ethemi (Uygar Mert Zeybek dk. 46), Levent Ayçiçek (Kağan Miray Bağış dk. 90+3), Eduart Rroca (Eslem Öztürk dk. 87), Kristal Abazaj, Mirkan Aydın (İbrahim Yılmaz dk. 75)
Yedekler: Ljubic, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Emir Gökçe
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Muhammed Gönülaçar dk. 78), Yohou, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Pucko, Alan, Thuram
Yedekler: Philipp Angeler, Ömer Şişmanoğlu, Özgür Can Özcan, Yasin Güreler, Aldin Cajic, Onur Ayrık
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Thuram (dk. 37) (Tuzlaspor), Yohou (dk. 49 k.k.), Eduart Rroca (dk. 56) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Wellington, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Ahmet Yazar, Pucko, Samet Asatekin (Tuzlaspor)