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İstanbulspor Tuzlaspor’u ikinci yarı geçti

İstanbulspor, yenik duruma düştüğü maçta Tuzlaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle galip geldi.

Güncellenme: 21:37, 09/04/2021
Spor HaberleriFutbol
İstanbulspor Tuzlaspor’u ikinci yarı geçti

TFF 1. Lig’in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti.

Tuzlaspor’un Thuram’ın golüyle ilk yarısını önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor, Yohou ve Rroca’nın golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

İstanbulspor, bu galibiyetle puanını 51 yaparken, Tuzlaspor 41 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 18′ Mirkan Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
  • 19′ Sol kanattan ilerleyen Pucko'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
  • 32′ Ali Yaşar'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe iyi sarkan Mehmet Yeşil'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
  • GOL! 37′ Sol kanatta Wellington'dan topu kapan Alan’ın ceza sahası içine girip verdiği pasta Thuram'ın penaltı noktası yakınından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
  • GOL! 49′ Ali Yaşar'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda Yohou'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
  • GOL! 56′ Levent Ayçiçek'in pasında sol tarafta topla buluşan Kristal Abazaj'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Eduart Rroca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
  • 72′ Sol taraftan ceza sahası içine giren Ahmet Yazar'a Melih Kabasakal'ın müdahalesi sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
  • 73′ Thuram'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Valon Ethemi (Uygar Mert Zeybek dk. 46), Levent Ayçiçek (Kağan Miray Bağış dk. 90+3), Eduart Rroca (Eslem Öztürk dk. 87), Kristal Abazaj, Mirkan Aydın (İbrahim Yılmaz dk. 75)

Yedekler: Ljubic, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Emir Gökçe

Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş

Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Muhammed Gönülaçar dk. 78), Yohou, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Pucko, Alan, Thuram

Yedekler: Philipp Angeler, Ömer Şişmanoğlu, Özgür Can Özcan, Yasin Güreler, Aldin Cajic, Onur Ayrık

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Thuram (dk. 37) (Tuzlaspor), Yohou (dk. 49 k.k.), Eduart Rroca (dk. 56) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Wellington, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Ahmet Yazar, Pucko, Samet Asatekin (Tuzlaspor)

Yayınlanma Tarihi:21:35,