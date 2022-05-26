Jose Mourinho tarihe geçti! Kaybettiği savaş yok…

Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Jose Mourinho çıktığı tüm finalleri kazanarak tarihe geçti. Büyük zaferin ardından gözyaşlarını tutamayan Mourinho geceye damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord’u 1-0 mağluğ ederek ilk kez düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Dünya futbolunun en iyi kariyerine sahip teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho Roma ile kazandığı bu kupayla tarihe geçti.

Jose Mourinho, son 20 yılda yönettiği 8 farklı kulübün 7’sinde kupa kazandı. 5 Avrupa finaline çıkan tecrübeli teknik adam 5’ni de kazanmayı başardı. 2003’te UEFA Kupası, 2004 ve 2010’da Şampiyonlar Ligi Kupası, 2017’de Avrupa Ligi Kupası, son olarak 2022 Konferans Ligi Kupası’nın sahibi olan Jose Mourinho, Tottenham ile de Lig Kupası finaline yükselmişti, finalden önce görevine son verilmişti.

İşte Jose Mourinho ve kupa koleksiyonu:

2022- Roma | Konferans Ligi

2017 – Manchester United | Avrupa Ligi

2010 – Inter | Şampiyonlar Ligi

2004 – Porto | Şampiyonlar Ligi

2003 – Porto | UEFA Kupası

Roma, 2010 Inter’den sonra Avrupa’da kupa kazanan ilk İtalyan takımı oldu.

Jose Mourinho, Feyenoord’u mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli menajer final maçını “Tarih yazdık” sözleriyle nitelendirirken, “11 aydır Roma’dayım ve nereye geldiğimin farkına hemen vardım. Çocuklara da söylediğim gibi işimizi yaptık ama daha da önemlisi tarih yazdık. Kim ne teklif ederse etsin kabul etmeyeceğim ve Roma’da kalacağım. Söylentiler olsa bile ben Roma’dayım. Bugün burada tarih yazdık” diye konuştu.

‘YÜZDE 100 ROMALI HİSSEDİYORUM’

Maç sonu konuşmasında başka takımlardan teklif alsa bile Roma’da kalacağını açıklayan Portekizli hoca, “Kendimi bir Roma futbolcusu gibi hissediyorum, Inter’in taraftarı olarak hissediyorum, Real Madrid için ise çıldırıyorum ama çalıştığım kulüplere duyduğum saygıya rağmen yüzde 100 Romalı hissediyorum” açıklamasını yaptı.

Jose Mourinho, Giovanni Trapattoni’nin ardından 5 Avrupa kupası birden kazanan tarihteki ikinci teknik direktör oldu. İtalyanların efsane hocası Trapattoni ile birlikte farklı takımlarda en çok Avrupa kupası kazanan hoca olma konusuna da değinen Mourinho, “Trapattoni ile karşılaştırılınca kendimi yaşlı hissediyorum ama bu mükemmel bir his. Şimdi tatile çıkacağım ve evimin önündeki sahilde oturup dinlenmeyi düşünüyorum” sözlerini kullandı.

10 MİLYON EURO ÖDÜL

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan Roma’nın alacağı ödül miktarı belli oldu. Kupayı kazanan takım olan Roma, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmanın sevincini yaşarken kasasını da doldurdu. Şampiyonluk ödülü olan 5 milyon Euro’nun yanı sıra finale kadar geçtiği turlardan aldığı paralarla toplamda 10 milyon Euro bu zaferle Roma’nın kasasına girmiş oldu. Yayın gelirleri de dahil edildiğinde Roma’nın ne kadar kazanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.